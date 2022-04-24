أغنى رجل في أوكرانيا يتعهد بإعادة بناء ماريوبول

تعهد الملياردير الأوكراني رينات أحمدوف، أغنى رجل في أوكرانيا، بالمساعدة في إعادة إعماء مدينة ماريوبول التي دمرها القصف الروسي والمحاصرة من قبل الجيش الروسي.

وتعهد الملياردير الأوكراني، رئيس شركة “شاختار دونيتسك” الصناعية في منطقة دونباس شرق البلاد، بإعادة إعمار المدينة حيث يمتلك مصنعين كبيرين للفولاذ، واللذان توقفا بسبب الحرب.

وقال أحمدوف إن “ماريوبول مأساة عالمية ومثال للبطولة. بالنسبة لي، كانت وستظل مدينة أوكرانية. سيدافع جنودنا الشجعان عن المدينة رغم أنني أعرف مدى صعوبة الأمر بالنسبة لهم”.

وعاد الملياردير الذي تضررت أعماله بشدة في دونباس من الصراع منذ 2014 إلى أوكرانيا منذ نهاية شباط/فبراير 2022 وهو يخطط حالياً للمساهمة في خطط إعادة الإعمار وخاصة في المدينة الواقعة على بحر آزوف.

ماريوبول.. قلب أوكرانيا النابض

تدور معارك عنيفة منذ بدء العملية العسكرية في فبراير الماضي، داخل مدينة ماريوبول التي سيطرت عليها القوات الروسية بنسبة كبيرة، بخلاف بعض النقاط التي تحاول القوات الأوكرانية عدم التخلي عنها.

وتعد ماريوبول هدفًا استراتيجيًّا بالنسبة إلى روسيا، ومنها أن المدينة تشكل القلب النابض للنشاط البحري التجاري الأوكراني، والسيطرة عليها يعني السيطرة على نحو 80 بالمئة من ساحل أوكرانيا على البحر الأسود؛ وحسب الخبراء هناك نقاط أخرى تسعى إليها موسكو من خلال تلك المدينة.

وتقول وزارة الدفاع الأوكرانية إن الوضع في مدينة ماريوبول أصبح صعبًا للغاية، موضحة أن القوات الروسية لم تسيطر بالكامل على المدينة لكنها في الطريق إلى تدميرها، فيما دعت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، موسكو لفتح ممرات إنسانية من المدينة وآزوفستال.