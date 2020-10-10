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أفريقيا بحاجة إلى 1.2 تريليون دولار لمواجهة كورونا

10 - أكتوبر - 2020
فيروس كورونا في أفريقيا

مخاوف من تفشي كورونا في أفريقيا

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تعد إفريقيا الأقل تأثرا بجائحة كورونا بين القارات وحيث تنتشر الحالات بشكل متفاوت بين بلد وآخر ، ولكن لا زالت المخاوف من انتشار الفيروس بسرعة أكبر في القارة السمراء خاصة مع التفشي السريع للفيروس الذ يشهده العالم خلال الأيام القليلة الماضية.

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الجمعة، أن الدول الأفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار حتى 2023 للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، مؤكدا أن النقص في التمويل يبلغ حاليا 345 مليار دولار.

وقالت جورجييفا في لقاء افتراضي خصص “للتعبئة من أجل أفريقيا” إن المنطقة تواجه حاليا فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة.

وكانت هذه المؤسسة المالية الدولية قدرت النقص في التمويل بـ44 مليار دولار لعام 2020 وحدها.

وتابعت جورجييفا أنه لا بد من أن تحشد كل الدول والمؤسسات المزيد لمساعدة أفريقيا على التعامل مع الأزمة.

وأضافت أن الوباء لا يمكن أن يتوقف إذا لم تتم السيطرة عليه في مناطق مثل أفريقيا.

وذكر صندوق النقد الدولي بأن أكثر من مليون إصابة و23 ألف وفاة سجلت في القارة.

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