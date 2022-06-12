أفغانستان.. قتيلان و6 جرحى في هجوم مسلح بمزار الشريف

قتل شخصان على الأقل، وأصيب 6 آخرون، في هجوم مسلح، الأحد، على حافلة تقل فنيين يعملون في مطار بشمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة بلخ المحلية محمد آصف وزيري لوكالة فرانس برس إن الحافلة “تعرضت للهجوم فيما كان الفريق الفني متوجها إلى مطار” مدينة مزار الشريف لتولي أعماله هناك.

ولم تستأنف شركات الطيران الأجنبية حتى الآن رحلاتها إلى العاصمة كابول ومدن أفغانية أخرى، منذ تولت حركة طالبان السلطة في أغسطس/آب 2021.

وعزت الشركات الأمر إلى مخاوف أمنية على طواقمها والركاب، فيما تتولى حكومة طالبان حفظ الأمن في مختلف مطارات البلاد.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وسائل إعلام أفغانية إن انفجارين ضربا البلاد، استهدف الأول إقليم “كنر” الواقع شرقي البلاد، فيما استهدف الثاني قوة عسكرية تابعة لحركة طالبان في ولاية “بدخشان” في الشمال الشرقي.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء “آماج نيوز” الأفغانية فإن “الانفجار الأول في إقليم كنر أوقع عددا من الجرحى وفق المعلومات الأولية”.

وتراجع عدد الاعتداءات في أفغانستان منذ تولي حكومة طالبان الحكم، لكن سلسلة هجمات دامية بواسطة قنابل ضربت البلاد نهاية أبريل/نيسان خلال شهر رمضان ونهاية مايو/أيار، وخلفت عشرات القتلى، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن غالبية تلك الهجمات.