الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
أقمار ستارلينك تهدد كوكب الأرض.. كارثة فضائية على الأفق!

منذ 17 دقيقة
برنامج ستارلينك للإنترنت الفضائي

حذر عالم فلك بارز من أن أقمار شركة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك قد تُحدث كارثة بيئية في الغلاف الجوي للأرض، مع استمرار سقوط قمر أو قمرين يومياً نحو الكوكب.

وقال العالم جوناثون مكدول، الذي عمل أكثر من 37 عاماً في مركز هارفارد-سميثسونيان للفيزياء الفلكية، إن هذه الأقمار قد تسبب ضرراً كبيراً لطبقة الستراتوسفير، وخصوصاً الأوزون، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات سرطان الجلد ومشكلات العيون نتيجة الأشعة فوق البنفسجية.

وأضاف أن أكثر من 25 ألف قطعة من الحطام الفضائي تدور حالياً حول الأرض، تشمل أقماراً ميتة وصواريخ مستنفدة وشظايا ناتجة عن الاصطدامات، بينما يبلغ عدد أقمار سبيس إكس العاملة نحو 8 آلاف قمر صناعي، مع خطط لإطلاق المزيد خلال السنوات المقبلة.

وفي عام 2025 وحده، أطلقت الشركة أكثر من 2,000 قمر صناعي جديد، فيما حذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) من أن هذه الأقمار قد تُشكل خطراً على حياة البشر بحلول عام 2035.

ورغم تحذيرات العلماء والإدارة، رفض إيلون ماسك هذه المخاوف واعتبرها “سخيفة وغير دقيقة”، مؤكداً أن أقمار الشركة مصممة لتتفكك بالكامل عند دخولها الغلاف الجوي”، إلا أن الشركة اعترفت في فبراير الماضي بأن بعض الأقمار لا تحترق بالكامل.

وحذر مكدول من خطر “متلازمة كيسلر”، وهي سلسلة اصطدامات متتابعة في المدار المنخفض قد تُنتج سحباً كثيفة من الحطام الفضائي، مما يهدد مستقبل النشاط الفضائي البشري بأكمله.

    المصدر :
  • العربية

