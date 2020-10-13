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أكثر من 10 ملايين أمريكي أدلوا بأصواتهم حتى اليوم

منذ 19 ساعة
آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2020 9:54 صباحًا
الانتخابات الأمريكية مقرر عقدها شهر نوفمبر

الانتخابات الأمريكية مقرر عقدها شهر نوفمبر

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تشهد عملية التصويت للنتخابات الأمريكية إقبال غير مسبوق ، حيث أظهر إحصاء نشر الاثنين أن أكثر من 10 ملايين ناخب أميركي أدلوا حتى اليوم بأصواتهم، سواء عبر البريد أو من طريق الاقتراع المبكر، في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال “مشروع الانتخابات الأميركية” التابع لجامعة فلوريدا على موقعه الإلكتروني، إن “الناخبين أدلوا بما مجموعه 10.296.180 بطاقة اقتراع في الولايات المعنية”، في رقم قياسي.

وأوضح المشروع أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى اليوم يزيد بأضعاف عما كان عليه عددهم في مثل هذه المرحلة قبل 4 سنوات.

وأشار إلى أن “هذه الزيادة مدفوعة بالارتفاع الكبير في أعداد الناخبين الذين اختاروا التصويت عبر البريد بسبب مخاوفهم من الإدلاء بأصواتهم شخصيا في غمرة أزمة فيروس كورونا المستجد”.

ويتنافس في الانتخابات المرتقبة في الثالث من نوفمبر المقبل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية، ونائب الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن.

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