أكثر من 600 ألف مصاب بكورونا حول العالم

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم 600 ألف شخص السبت، مع تزايد حالات جديدة بسرعة في أوروبا والولايات المتحدة، بينما يبذل المسؤولون جهودا في معركة طويلة ضد الوباء.

جاء ذلك الارتفاع القياسي بعد يومين فقط من انتقال العالم لنصف مليون إصابة، وفقًا لإحصاءات جامعة “جون هوبكنز”، والتي تظهر أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإبطاء انتشار الفيروس. وأظهرت الإحصاءات أن هناك أكثر من 602 ألف حالة، بينما يزيد عدد الوفيات عن أكثر من 27 ألفا.

في حين أن الولايات المتحدة تتصدر العالم الآن في عدد الإصابات المبلغ عنها-أكثر من 104000 حالة – تجاوزت 5 دول ما يقرب من 1700 حالة وفاة هي: إيطاليا وإسبانيا والصين وإيران وفرنسا.