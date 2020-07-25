أكثر من 91 ألف إصابة بفيروس كورونا في مصر

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أعلنت وزارة الصحة المصرية السبت تسجيل 511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في حين بلغ عدد الوفيات 40 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى السبت هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها و 4558 حالة وفاة.

وقال إنه “طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو/ أيار 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه مصر تخفيف القيود المفروضة مجتمعيا منذ أكثر من شهرين لمواجهة تفشي الوباء.

ومنذ تفشي الوباء في مصر، تناقصت الكميات المعروضة في الصيدليات من بعض الأدوية المستخدمة في علاج أعراض الفيروس الوبائي، إذ نقصت في الأسواق أدوية فيتامين سي، ومعززات المناعة، مثل بعض الفيتامينات التي تتضمن عنصر الزنك، والمضادات الحيوية.

لكن الوضع اختلف إلى حدٍ ما في الأسابيع القليلة الماضية، وأصبحت أدوية علاج أعراض الفيروس الوبائي متوفرة إلى حدٍ ما في الصيدليات المصرية، وفقا لمصادر في قطاع الصيدليات.