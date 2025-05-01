أكسيوس: احتمالات تأجيل المحادثات الأميركية الإيرانية المقررة السبت

أفاد مراسل لأكسيوس الخميس نقلا عن ثلاثة مصادر بأن الجولة الرابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كان من المقرر عقدها في روما يوم السبت 3\5\2025، من المرجح أن تؤجل إلى الأسبوع المقبل.

وأضاف أن اجتماعا كان من المقرر عقده يوم الجمعة بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد يؤجل أيضا.

هذا واتهمت إيران في وقت سابث من سوم الخميس الولايات المتحدة بممارسة “سلوك متناقض” والإدلاء “بتعليقات استفزازية” بعدما حذرت طهران من عواقب دعمها لجماعة الحوثي اليمنية وفرضت عليها عقوبات جديدة مرتبطة بالنفط تزامنا مع محادثات نووية جارية بين البلدين.

وتجري واشنطن وطهران مفاوضات منذ الشهر الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق يقيد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المالية عن الجمهورية الإسلامية. ومن المقرر عقد جولة رابعة من المحادثات في روما يوم السبت.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء30\4\2025 عقوبات على كيانات اتهمتها بالتورط في تجارة غير مشروعة للنفط والبتروكيماويات الإيرانية.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إيران من أنها ستواجه عواقب دعمها للحوثيين، الذين يسيطرون على شمال اليمن ويهاجمون سفنا في البحر الأحمر. وتقول الجماعة اليمنية إنها تهاجم السفن دعما للفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي انتقد “النهج المتناقض لصناع القرار الأمريكيين وافتقارهم لحسن النية والجدية في دفع مسار الدبلوماسية”.

وأضاف بقائي “مسؤولية العواقب والآثار المدمرة للسلوك المتناقض والتعليقات الاستفزازية للمسؤولين الأمريكيين بشأن إيران تقع على عاتق الجانب الأمريكي”.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة إيران ما لم تبرم اتفاقا نوويا جديدا، وكان انسحب عام 2018 خلال ولايته الأولى من اتفاق سابق أبرم بين قوى عالمية وإيران في عام 2015.

ويصف الجانبان حتى الآن جولات المحادثات السابقة، التي تعقد أسبوعيا بوساطة من سلطنة عمان، بأنها مثمرة.