الأثنين 23 شوال 1446 ﻫ - 21 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أكسيوس: ترامب ونتنياهو يعتزمان مناقشة صفقة الرهائن والمحادثات مع إيران اليوم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2025 7:00 مساءً
ترامب ونتنياهو
A A A
طباعة المقال

أفاد موقع أكسيوس الإخباري، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن والمحادثات النووية مع إيران.

وتعد هذه أول مكالمة هاتفية بين ترامب ونتنياهو منذ لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين، حيث أعلن ترامب بدء المفاوضات مع إيران وأوضح لنتنياهو أنه يعارض الهجوم على إيران في هذا الوقت.

وستجرى المكالمة بعد يومين من الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في روما بشأن الاتفاق النووي.

وأشار أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو، تأتي وسط جمود في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن بعد فشل محاولة أخرى من جانب الولايات المتحدة ومصر للتوصل إلى اقتراح توافقي مقبول من الجانبين الأسبوع الماضي.

    المزيد من أخبار العالم

    الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة
    غزة تحت القصف
    "الهلال الأحمر الفلسطيني": التحقيق الإسرائيلي في استشهاد عمال الإغاثة بغزة غير كاف
    الرئيس السوري وعضو الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان
    الرئيس السوري يلتقي عضو الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان
    البابا فرنسيس. رويترز
    مسيحيو غزة يودعون البابا فرنسيس بالشكر والعرفان وقلوب يعتصرها الألم

    الأكثر قراءة

    الشمس - تعبيرية
    علماء يحذرون: عاصفة شمسية قد تشل الكهرباء والإنترنت وتقطع المياه عن العالم
    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    البطريرك الراعي يدخل المستشفى بعد قداس عيد الفصح.. ما الذي حدث؟
    من الغارات الاسرائيلية على الجنوب
    الحرب على لبنان
    مسؤول أمني إسرائيلي: اليوم مهم جدا على صعيد الهجمات في لبنان!