أكسيوس: ترامب ونتنياهو يعتزمان مناقشة صفقة الرهائن والمحادثات مع إيران اليوم

أفاد موقع أكسيوس الإخباري، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن والمحادثات النووية مع إيران.

وتعد هذه أول مكالمة هاتفية بين ترامب ونتنياهو منذ لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين، حيث أعلن ترامب بدء المفاوضات مع إيران وأوضح لنتنياهو أنه يعارض الهجوم على إيران في هذا الوقت.

وستجرى المكالمة بعد يومين من الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في روما بشأن الاتفاق النووي.

وأشار أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو، تأتي وسط جمود في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن بعد فشل محاولة أخرى من جانب الولايات المتحدة ومصر للتوصل إلى اقتراح توافقي مقبول من الجانبين الأسبوع الماضي.