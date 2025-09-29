أكسيوس: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة تقترب من التوافق الأمريكي – الإسرائيلي

قال باراك رافيد، مراسل موقع أكسيوس، في منشور على منصة “إكس” أمس الأحد، نقلًا عن مسؤول أمريكي رفيع، إن الولايات المتحدة وإسرائيل باتتا قريبتين جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأوضح رافيد أن هذه التطورات جاءت عقب محادثات جمعت المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف أن الاتفاق ما زال يحتاج إلى موافقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق الأحد أنه يأمل في استكمال تفاصيل مقترح خطة السلام خلال اجتماعه اليوم الإثنين مع نتنياهو.