أكسيوس: روبيو يعتزم السفر لإسرائيل هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

ذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم السفر إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.

وفي سياقٍ منفصل، من المقرر أن يعين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستشارا جديدا للأمن القومي خلفا لتساحي هنجبي.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان أن رئيس الوزراء يعتزم تعيين نائب رئيس مجلس الأمن القومي، جيل رايش، قائما بأعمال رئيس المجلس.

وأضاف البيان “يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالشكر لتساحي هنجبي على خدمته كرئيس لمجلس الأمن القومي على مدار السنوات الثلاث الماضية متمنيا له التوفيق في مساعيه المقبلة ودوام الصحة الجيدة”.

