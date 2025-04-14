أكسيوس: مفاوضات مباشرة بين أمريكا وإيران في روما بوساطة عمانية

ذكر موقع أكسيوس الإخبري اليوم الأحد نقلا عن مصدرين مطلعين أن من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت في العاصمة الإيطالية روما. وذلك بعد جولة أولى في سلطنة عُمان، قبل يومين.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، نقلاً عن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، إن “الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستُعقد في أوروبا”، دون تحديد اسم المدينة أو البلد، مشيراً إلى أنها ستكون بـ”وساطة سلطنة عمان”.

جرت حسب الخطة

وذكر الموقع أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب “راضية” عن الجولة الأولى من المحادثات، بعدما “جرت حسب الخطة، وحققت هدفها المتمثل في تحويل صيغة المحادثات من غير مباشرة تتم عبر وسطاء إلى مباشرة، حيث يتحدث المسؤولون وجهاً لوجه”.

وأوضح الموقع أن الوسطاء العمانيين سيحضرون رغم أن الجولة الثانية من المحادثات لن تُعقد في عُمان، لافتاً إلى أن “هذه المرة قد تجري المفاوضات بحضور مسؤولين إيرانيين وأميركيين في نفس الغرفة”.

وقال مصدر مطلع للموقع إن كبيرا المفاوضين، المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحدثا لمدة تقارب 45 دقيقة، السبت، وهي مدة أطول مما كُشف عنها علناً، واصفاً تلك المحادثة، التي تُعد أعلى مستوى من الحوار بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين منذ 8 سنوات، بأنها “جوهرية وجادة وممتازة”.

ونقل “أكسيوس” عن مصدر، قوله إن ويتكوف التقى ترامب، الأحد، وأطلعه على نتائج المحادثات.

وأشار الموقع إلى ما وصفها بأنها “نقطة توتر”، تتمثل في رغبة الولايات المتحدة في أن ترى إيران تتخذ خطوات في المستقبل القريب “تُبعد برنامجها النووي عن التوجه نحو التسلح”.

وقال أحد المصدرين إن إحدى هذه الخطوات يمكن أن تكون “تخفيف” مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة 60% شبه المخصص للاستخدام العسكري، والذي قد يكون كافياً لصنع 6 قنابل نووية، بحسب الموقع.

وذكر مسؤول إسرائيلي أن ويتكوف أطلع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر على نتائج المحادثات، وفقاً لما نقل موقع “أكسيوس”.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل تشعر بتشكك كبير في أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق، وأنها كانت تضغط على البيت الأبيض للتوافق على خيار عسكري في حال فشلها.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن ويتكوف تحدث مع عدد من المسؤولين في دول الخليج الذين عبّروا عن دعمهم للمحادثات مع الإيرانيين.

وقالت إيران والولايات المتحدة وفي ختام الجولة الأولى من المحادثات إنهما عقدتا محادثات “إيجابية” و”بناءة” في سلطنة عمان، السبت، واتفقتا على استئنافها الأسبوع المقبل.