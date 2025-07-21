ألاسكا إيرلاينز الأمريكية تلغي 7% من رحلاتها.. والسبب؟

أعلنت شركة ألاسكا إيرلاينز الأمريكية إلغاء سبعة بالمئة من رحلاتها الجوية، اليوم الاثنين، في أعقاب توقفها عن العمل في وقت متأخر أمس الأحد بسبب عطل مفاجئ في أحد الأجهزة الهامة بمراكز البيانات الخاصة بها.

وقالت الشركة إنها ألغت 64 رحلة جوية اليوم الاثنين وأكثر من 150 رحلة إجمالا منذ مساء الأحد بعد أن أوقفت جميع الرحلات الجوية لمدة ثلاث ساعات تقريبا بسبب العطل التقني قبل استئناف العمليات حوالي الساعة 11 مساء بتوقيت المحيط الهادي.

وأضافت في بيان أنه “من المحتمل تعطل رحلات أخرى في إطار إعادة تمركز الطائرات والطواقم بجميع أنحاء شبكتنا” مشيرة إلى أن “العطل التقني لا يتعلق بأي أحداث جارية أخرى، وغير متصل بحادث للأمن الإلكتروني”.