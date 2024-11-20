ألمانيا.. الاستمرار برفع أذان صلاة الجمعة بشكل دائم عبر مكبرات الصوت

تقرر في مدينة كولون الألمانية اليوم الأربعاء، استمرار رفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت بشكل دائم، في أعقاب تطبيقه كمشروع تجريبي لمدة عامين.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن مصادر في بلدية كولون الكبرى، أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع إدارة المساجد سيتم تمديده إلى أجل غير مسمى، بعد التأكد من عدم انتهاك الشروط المتفق عليها خلال الفترة التجريبية التي استمرت عامين.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، يُرفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت في كولون، بين الساعة 12:00 و15:00، بشرط ألا تتجاوز مدة الأذان 5 دقائق، و”ألا يزعج الجيران، وبنفس مستوى صوت أجراس الكنائس”، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وتقع في مدينة كولون مقرات رئيسية لعدد من المنظمات التركية الإسلامية الكبرى، مثل الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية ومنظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي واتحاد الأتراك الأوروبيين الإسلاميين.

كما يعيش في المدينة عدد كبير من الأتراك والمسلمين، في حين يبلغ عدد المساجد التابعة للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية في ألمانيا ككل حوالي 900 مسجد.

وسبق أن ارتفع صوت الأذان في أحد أكبر المساجد بألمانيا للمرة الأولى يوم الجمعة قبل عامين، كجزء من مشروع تم الاتفاق عليه مع السلطات في مدينة كولون التي تضم واحدة من كبريات الجاليات المسلمة في البلاد.

وقال الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية حينها إنه تم الاتفاق مع المدينة، على تجربة رفع أذان الجمعة لمدة عامين بواسطة مكبرات الصوت بعد أن كان يسمع داخل المبنى فقط، في حين قال عمدة المدينة إن ذلك يدل على التنوع في المدينة.