ألمانيا.. انخفاض الناتج الصناعي بأكثر من المتوقع خلال أغسطس

تراجع الناتج الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع في أغسطس\آب بسبب انخفاض حاد في الإنتاج في قطاع السيارات.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الأربعاء إن الناتج الصناعي تراجع 4.3 بالمئة عن الشهر السابق.

وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز تراجعا بنسبة واحد بالمئة.

وعلى أساس ربع سنوي، وهو أقل تقلبا، انخفض الناتج 1.3 بالمئة في الفترة من يونيو\حزيران إلى أغسطس\آب 2025 مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة لها.

وأفاد مكتب الإحصاءات بأن الإنتاج في أكبر قطاع صناعي في ألمانيا، وهو السيارات، انخفض 18.5 بالمئة في أغسطس\آب مقارنة مع الشهر السابق، نتيجة لفترات إغلاق المصانع السنوية خلال العطلات الرسمية، بالإضافة إلى عمليات تغيير في الإنتاج.