ألمانيا تتهم الصين بالتهديد بتغيير الحدود.. وبكين ترد: برلين تؤجج التوتر

في بيان رسمي اليوم الاثنين، وجّهت الصين انتقادات حادة لألمانيا، محذّرة إياها من “إشعال المواجهة وزيادة حدة التوتر”، وذلك ردًّا على تصريحات وزير الخارجية الألماني الذي اعتبر أن سلوك بكين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بات “أشد عدوانية”.

واتهم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الاثنين، الصين بالتهديد بصورة متكررة بتغيير الحدود “من جانب واحد” في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معتبراً أن بكين “تزداد عدوانية”.

وقال فاديفول خلال زيارة لليابان إن الصين وجهت تهديدات متكررة بـ”تغيير الوضع القائم من جانب واحد، وتغيير الحدود لتكون في صالحها”، مشيراً إلى سلوك الصين في مضيق تايوان وبحري الصين الشرقي والجنوبي.

وأفاد، بعد محادثات عقدها مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، أن “أي تصعيد في هذا المركز الحساس للتجارة الدولية ستكون له عواقب خطيرة على الأمن العالمي واقتصاد العالم”.

وفي بيان صدر، الأحد، قبل زيارة وزير الخارجية الألماني إلى اليابان التي سيتوجّه بعدها إلى إندونيسيا، قال الوزير إن الصين “تؤكد بشكل متزايد على هيمنتها الإقليمية، وعبر قيامها بذلك، تشكك في مبادئ القانون الدولي”.

ونقل البيان عن فاديفول قوله إن “سلوك الصين الذي يزداد عدوانية في مضيق تايوان وبحري الصين الشرقي والجنوبي يحمل تداعيات بالنسبة لنا في أوروبا: المبادئ الأساسية لعيشنا المشترك على المحك هنا”.

وردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الاثنين، في مؤتمر صحافي دوري، قائلة إن الوضع في بحري الصين الشرقي والجنوبي “لا يزال مستقراً بشكل عام”.

وأضافت: “نحث الأطراف المعنية على احترام دول المنطقة، وحل القضايا عبر الحوار والمشاورات والحفاظ على المصلحة المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار، بدلاً من التحريض على المواجهة وتصعيد التوترات”. وتابعت “مسألة تايوان شأن داخلي صيني”.

وفي سياق آخر، انتقد فاديفول أثناء المؤتمر الصحافي المشترك في طوكيو “دعم الصين لآلة الحرب الروسية” في أوكرانيا، بحسب تعبيره. وأضاف “لولاه لما كانت الحرب العدوانية على أوكرانيا ممكنة. الصين هي أكبر مزوّد لروسيا بالمنتجات مزدوجة الاستعمال، وأول من يشتري النفط والغاز الروسيين”.

كما أكد قبيل المحادثات المرتقبة في وقت لاحق الاثنين بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولودمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، أن الضمانات الأمنية لكييف “ضرورية”.

وذكر وزير الخارجية الألماني أن قمة ترامب، الجمعة، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا “أوضحت أنه من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، يتعيّن على موسكو أن تنتفل إلى الفعل. وإلى أن يحصل ذلك، ينبغي زيادة الضغط على روسيا، بما في ذلك عبر تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا”.

وأضاف أن محادثات الاثنين في واشنطن تتعلّق بتحديد “عناصر حل متفاوض عليه باتّجاه تحقيق سلام عادل لأوكرانيا”.

وتابع فاديفول أن توفير “ضمانات أمنية مؤكدة هو أمر ضروري لذلك، إذ يتعيّن أن تمتلك أوكرانيا القدرة للدفاع عن نفسها حتى بعد وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام”.