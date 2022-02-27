ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى روسيا

في ظل توتر الأوضاع الأمنية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، جددت وزارة الخارجية الألمانية نصائحها الأمنية الخاصة بالسفر إلى روسيا.

ونصحت الوزارة اليوم الأحد المواطنين بعدم السفر إلى روسيا.

كانت الخارجية حذرت المواطنين صراحة من السفر إلى جنوب روسيا في المناطق المتاخمة لأوكرانيا.

يذكر أن الحركة الجوية بين روسيا والعديد من الدول الأوروبية مقيدة بسبب حظر متبادل للعبور في المجال الجوي على خلفية الهجوم الذي تشنه موسكو على أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن هناك ثماني مطارات مغلقة في جنوب روسيا في مناطق روستوف وكراسنودار وانابا وجليندشيك وبيلجورود وأوريل وكورسك وفورونيش.

وأضافت الوزارة أنه تم إعلان حالة الطوارئ في خمس مناطق، هي روستوف وكراسنودار وساراتوف وفورونيش وفولجوجراد، محذرة من أن هذا الإعلان قد يؤدي إلى قيود على الحياة العامة هناك.

وأعلنت شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” أنها لن تدخل المجال الجوي الروسي مبدئيا، ولن تحلق طائراتها فى الأجواء الروسية ولا عبرها.

قالت المجموعة: “إن الرحلات الجوية الموجودة في المجال الجوي الروسي حاليا سوف تغادره مرة أخرى عاجلا”.

كما أغلقت رومانيا بدورها مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية السبت وسحبت طاقمها الدبلوماسي من كييف عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت هيئة الطيران المدني “تم إغلاق المجال الجوي الروماني أمام جميع الرحلات النظامية للشركات المسجلة في روسيا الاتحادية سواء هبطت او لم تهبط في المطارات الوطنية”، مشيرة إلى أنه تم استثناء رحلات المساعدات الإنسانية والطارئة.