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ألمانيا تدرس إعطاء لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا لمن هم فوق 65 عاما

28 - فبراير - 2021
ألمانيا بدأت مرحلة التطعيم ضد كورونا

ألمانيا بدأت مرحلة التطعيم ضد كورونا

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قال رئيس لجنة التلقيح ضد فيروس كورونا في ألمانيا أن الهيئة تدرس العدول عن بعدم إعطاء جرعات من لقاح “أسترازينيكا” للمسنين الذين تتخطى أعمارهم 65 عاما، بعدما بينت دراسة فعاليته لدى هذه الشريحة العمرية.

ولدى سؤاله، مساء الجمعة، عما إذا كان من الممكن السماح بتلقي الجميع جرعات لقاح “أسترازينيكا” بعدما خلصت إليه الدراسة الأخيرة، صرح رئيس اللجنة، توماس ميرتنز، للتلفزيون الرسمي بأنه “أمر ممكن وسنفعله”.

وتابع أن “اللجنة ستنشر قريبا جدا تحديثا لتوصياتها”، وأوضح أنه ينتظر الحصول على تفاصيل من معدي الدراسة التي أُجريت في اسكتلندا.

وكانت اللجنة قد أعلنت، الشهر الماضي، عن توصياتها بقصر التلقيح بجرعات هذا اللقاح على من هم دون 65 عاما، لعدم توافر بيانات كافية حول فاعلية هذا اللقاح لدى المسنين الذين تتخطى أعمارهم هذا السن.

وسبق أن أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، الهيئة المنظمة لهذا القطاع في الاتحاد الأوروبي، بإعطاء جرعات “أسترازينيكا” للبالغين والمسنين من كل الفئات.

وبينت الاختبارات أن فاعليته تبلغ 60 في المئة، فيما أظهرت الدراسات أن فاعلية لقاحي “فايزر” و”موديرنا” تبلغ 95 في المئة.

لكن اللقاح البريطاني يتمتع بأفضلية على صعيد التخزين، إذ لا يتطلب الأمر درجات برودة قصوى، ويمكن تخزينه في الثلاجات العادية.

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