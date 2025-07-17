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ألمانيا تدعو إلى ضبط النفس لتفادي تعرض الاستقرار في سوريا للخطر

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2025 2:05 مساءً
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. رويترز

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. رويترز

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قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الخميس إن سوريا يجب ألا تصبح ساحة للتوتر الإقليمي، وذلك بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية تقول إنها تهدف إلى حماية الدروز السوريين.

وجاءت التعليقات بعد تصاعد العنف في سوريا أمس الأربعاء.

وقال فاديفول في بيان “في ضوء الغارات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك في دمشق، أدعو جميع الجهات الفاعلة المحلية والدولية إلى الإحجام عن أي شيء يعرض الاستقرار وعملية الانتقال السياسي في سوريا للخطر”.

وكان التلفزيون السوري “سوريا تي في” قد أفاد سابقا بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت سلسلة غارات جوية على مبنى الأركان العامة في وسط دمشق، وكذلك بالقرب من القصر الرئاسي.

وفقا لوزارة الصحة السورية، أسفرت الغارات الإسرائيلية على دمشق عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 34 آخرين.

هذا وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” يوم الأربعاء، ببدء انسحاب قوات الجيش السوري من مدينة السويداء، جنوبي البلاد، تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار مع مشايخ العقل في المدينة، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق اليوم.

وقالت “سانا”: “بدء انسحاب قوات الجيش العربي السوري من السويداء تطبيقا للاتفاق المبرم بين الدولة السورية ومشايخ العقل في المدينة، وبعد انتهاء مهمة الجيش في ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون”.

    المصدر :
  • رويترز

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