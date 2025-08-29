ألمانيا تسجل أكثر من 3 ملايين عاطل للمرة الأولى منذ عقد

أظهرت أرقام مكتب العمل اليوم الجمعة أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا تجاوز ثلاثة ملايين شخص للمرة الأولى منذ 10 سنوات، مما يزيد من المخاطر التي تواجه خطط الاستثمار الضخمة التي وضعتها الحكومة لتحقيق نتائج سريعة.

وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال أغسطس آب 3.02 مليون شخص دون أخذ العوامل الموسمية في الحسبان، بزيادة قدرها 46 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق.

وقالت رئيسة مكتب العمل أندريا ناليس “لا تزال سوق العمل متأثرة بالركود الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية”.

وتعاني ألمانيا من ضعف اقتصادي مستمر، فيما قد تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات إلى تسجيل البلاد لعام ثالث دون نمو اقتصادي وذلك لأول مرة.

وقالت وزيرة العمل بربل باس “لا تزال حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا تؤديان إلى تباطؤ اقتصادي… ولا تزال الأوضاع غير المواتية الدورية تُثقل كاهل سوق العمل، ما يتطلب اتخاذ تدابير مضادة”.

وأضافت باس أن الحكومة قررت تقديم دفعة استثمارية ضخمة للاقتصاد تشمل صندوقا خاصا بقيمة 500 مليار يورو (585 مليار دولار) للبنية التحتية، وذلك عقب تخفيف قواعد مالية.