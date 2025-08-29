الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
ألمانيا تسجل معدل تضخم أعلى من المتوقع وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

منذ ساعة واحدة
اقتصاد ألمانيا يواجه تحديات كبيرة

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع في أغسطس آب مما أضاف إلى العوامل السلبية في يوم شهد ارتفاع معدل البطالة ليتجاوز ثلاثة ملايين للمرة الأولى منذ عقد.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم إلى 2.1 بالمئة. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع معدل التضخم المنسق مع الاتحاد الأوروبي إلى اثنين بالمئة مقارنة بتسجيله 1.8 بالمئة في الشهر الماضي.

وتأتي البيانات الألمانية قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو مستقرا عند اثنين بالمئة في أغسطس آب، وفقا لخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.

وترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اثنين بالمئة في أحدث اجتماع. وقالت مصادر لرويترز إن من المرجح أن يفعل البنك ذلك مرة أخرى الشهر المقبل قبل استئناف المناقشات بشأن المزيد من التخفيضات في الخريف، خاصة إذا ضعف الاقتصاد تحت وطأة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وظل معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، دون تغيير عند 2.7 بالمئة في أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

