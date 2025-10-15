الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا تعتزم إنفاق 500 مليون دولار على حزمة أسلحة أمريكية لكييف

منذ 43 دقيقة
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس

A A A
طباعة المقال

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء “إن ألمانيا ستمول حزمة أسلحة أمريكية لأوكرانيا حجمها 500 مليون دولار”.

وأوضح خلال اجتماع مجموعة رامشتاين لدعم أوكرانيا في بروكسل أن الحزمة تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ باتريوت وأنظمة رادار وصواريخ مدفعية دقيقة التوجيه إلى جانب ذخيرة.

وأشار إلى أن إجمالي المساعدات العسكرية الإضافية التي تقدمها ألمانيا تجاوز ملياري يورو.

وأعلن بيستوريوس عن تسليم نظامين آخرين للدفاع الجوي (أيريس-تي) يتضمنان عددا كبيرا من الصواريخ وصواريخ دفاع جوي التي تطلق من على الكتف.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم أوكرانيا
أوكرانيا: نحتاج ما يصل إلى 20 مليار دولار لشراء أسلحة أمريكية
ارتفاع عالمي في الحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط - تعبيرية
استطلاع لـ"رويترز": نمو اقتصادات معظم دول الخليج في 2025 و2026 بفضل زيادة إنتاج النفط
سكوت بيسنت. رويترز
وزير الخزانة: أميركا مستعدة لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا