ألمانيا تعتزم إنفاق 500 مليون دولار على حزمة أسلحة أمريكية لكييف

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء “إن ألمانيا ستمول حزمة أسلحة أمريكية لأوكرانيا حجمها 500 مليون دولار”.

وأوضح خلال اجتماع مجموعة رامشتاين لدعم أوكرانيا في بروكسل أن الحزمة تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ باتريوت وأنظمة رادار وصواريخ مدفعية دقيقة التوجيه إلى جانب ذخيرة.

وأشار إلى أن إجمالي المساعدات العسكرية الإضافية التي تقدمها ألمانيا تجاوز ملياري يورو.

وأعلن بيستوريوس عن تسليم نظامين آخرين للدفاع الجوي (أيريس-تي) يتضمنان عددا كبيرا من الصواريخ وصواريخ دفاع جوي التي تطلق من على الكتف.