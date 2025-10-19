ألمانيا تعتزم استدعاء سفيرها لدى جورجيا مع تدهور العلاقات

قالت ألمانيا، اليوم الأحد، إنها ستستدعي سفيرها لدى جورجيا قبيل اجتماع مسؤولي الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين في ظل توتر العلاقات بين الاتحاد والبلد الواقع في جنوب القوقاز.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس “منذ عدة شهور، دأبت قيادة جورجيا على التحريض ضد” الاتحاد الأوروبي وألمانيا والسفير الألماني إرنست بيتر فيشر بصفة شخصية.

وأضافت أن الاستدعاء “للتشاور حول كيفية المضي قدما… سيناقش مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الوضع في جورجيا” غدا الاثنين.

ولم يصدر بعد تعليق من حكومة جورجيا.

واستدعت وزارة الخارجية في جورجيا سفير ألمانيا الشهر الماضي قائلة إنه منخرط في محاولات تعزيز “أجندة راديكالية” في البلاد قبل انتخابات البلدية التي تحظى بمتابعة وثيقة.

وعلى مدى الشهور الماضية اتهم مسؤولون من جورجيا فيشر وسفراء آخرين لدى الاتحاد الأوروبي بدعم محاولات الإطاحة بالحكومة في تفليس.

وشنت السلطات في جورجيا حملة قمع ضد شخصيات معارضة مؤيدة للاتحاد الأوروبي ومحتجين خرجوا للشوارع في أعقاب انتخابات البرلمان في أكتوبر تشرين الأول الماضي، التي لا تزال نتائجها محل خلاف، وما تلاها من قرار الحكومة وقف المحادثات المتعلقة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.