ألمانيا تعتقل ليبياً أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه

قال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في براندنبورج، اليوم الجمعة “إن السلطات الألمانية اعتقلت يوم الأربعاء مواطنا ليبيا أصدرت بحقه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال”.

وتحتجز السلطات الرجل حاليا في براندنبورج.

وأضاف المتحدث أنه يجري التحضير لترحيله إلى لاهاي.

في حين، ذكرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم، أن السلطات الألمانية ألقت القبض على ليبي مشتبه به في جرائم حرب ترتبط بعمله مسؤولا كبيرا في سجن سيئ السمعة كان نزلاؤه يتعرضون للتعذيب دوريا وأحيانا للاعتداء الجنسي.

وأعلنت السلطات الألمانية اعتقال خالد محمد علي الهيشري يوم الأربعاء.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنه سيبقى رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية، ريثما تكتمل الإجراءات هناك.

ويواجه الهيشري تهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب والاغتصاب، من فبراير شباط 2015 إلى أوائل 2020.

وتُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم خطيرة تردد أنها ارتُكبت في ليبيا منذ الحرب الأهلية هناك عام 2011.