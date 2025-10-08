ألمانيا تلغي برنامج التجنيس السريع وتعيد شروط الحصول على الجنسية

ألغى البرلمان الألماني اليوم الأربعاء برنامجًا يمنح الجنسية الألمانية بشكل سريع، بعد أن كان يسمح لمن اندمجوا استثنائيًا بالحصول على الجواز خلال ثلاثة أعوام بدلًا من خمسة.

ويأتي القرار في ظلّ تحول مفاجئ في الموقف تجاه الهجرة، رغم حاجة ألمانيا الملحة للعمالة، حيث تعهد المحافظون بقيادة المستشار فريدريش ميرتس بإلغاء هذا التشريع خلال حملتهم الانتخابية.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إن جواز السفر الألماني يجب أن يكون اعترافًا بالاندماج الناجح وليس حافزًا للهجرة غير الشرعية.

ويُذكر أن نحو 300 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية عام 2024، لكن عددًا محدودًا فقط حصل على التجنيس السريع، الذي كان يركز على جذب العمالة الماهرة، مع اشتراطات تشمل إتقان اللغة، الخدمة التطوعية، والنجاح المهني أو العلمي.