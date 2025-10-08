الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا تلغي برنامج التجنيس السريع وتعيد شروط الحصول على الجنسية

منذ 13 دقيقة
المانيا

المانيا

A A A
طباعة المقال

ألغى البرلمان الألماني اليوم الأربعاء برنامجًا يمنح الجنسية الألمانية بشكل سريع، بعد أن كان يسمح لمن اندمجوا استثنائيًا بالحصول على الجواز خلال ثلاثة أعوام بدلًا من خمسة.

ويأتي القرار في ظلّ تحول مفاجئ في الموقف تجاه الهجرة، رغم حاجة ألمانيا الملحة للعمالة، حيث تعهد المحافظون بقيادة المستشار فريدريش ميرتس بإلغاء هذا التشريع خلال حملتهم الانتخابية.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إن جواز السفر الألماني يجب أن يكون اعترافًا بالاندماج الناجح وليس حافزًا للهجرة غير الشرعية.

ويُذكر أن نحو 300 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية عام 2024، لكن عددًا محدودًا فقط حصل على التجنيس السريع، الذي كان يركز على جذب العمالة الماهرة، مع اشتراطات تشمل إتقان اللغة، الخدمة التطوعية، والنجاح المهني أو العلمي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كومي يواجه القضاء: دعوى بضغط من ترامب واتهامات بـ"الانتقام السياسي"
جاريد كوشنر
حراك دبلوماسي مكثف في شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الأناضول)
تقارب سوري - تركي برعاية أميركية: نحو إنهاء نفوذ "قسد" وتوحيد السلاح تحت راية الدولة

الأكثر قراءة

مسيرة إسرائيلية
الحقيقة الصادمة.. إليكم أخطر ما تقوم به المسيرة الإسرائيلية في لبنان!
غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
مقاتلون من حزب الله
استراتيجية أميركية جديدة لاحتواء نفوذ "حزب الله"