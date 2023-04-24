ألمانيا تنقل أكثر من 300 شخص جوا من السودان

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن ألمانيا نقلت أكثر من 300 شخص من السودان حتى صباح الاثنين وإن من المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 400 بمجرد وصول طائرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

وأضافت بيربوك خلال المؤتمر أنه بالإضافة إلى المواطنين الألمان، نقلت ألمانيا مواطنين من النمسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا والأردن والولايات المتحدة.

ودفع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع الدول الأجنبية إلى التدافع لإجلاء دبلوماسييها ورعاياها.

وأجلت عدة دول رعاياها جوا بينما توجه أجانب آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر من الخرطوم.

وتسببت المعارك منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.