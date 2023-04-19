ألمانيا توقف مهمة إجلاء من السودان بسبب القتال

فادت مجلة شبيجل الإخبارية نقلا عن مصادر لم تسمها أن مهمة للجيش الألماني لإجلاء نحو 150 مواطنا من السودان توقفت اليوم الأربعاء بسبب القتال الدائر في العاصمة الخرطوم.

وأحجم متحدث باسم وزارة الدفاع عن التعليق على التقرير. ولم ترد وزارة الخارجية حتى الآن على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعقيب.

وقالت المجلة إن سلاح الجو الألماني كان قد أرسل ثلاث طائرات نقل من طراز (إيه.400.إم) لتنفيذ المهمة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء. وهبطت الطائرات في اليونان للتزود بالوقود.

وجاء في تقرير شبيجل أن الجيش الألماني ألغى المهمة وسط أنباء عن تجدد الاشتباكات والضربات الجوية في الخرطوم.

واندلع القتال في السودان يوم السبت وأودى بحياة ما لا يقل عن 185 شخصا وقوّض خطة مدعومة دوليا للانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني في البلاد.

وضغطت قوى أجنبية منها الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني.