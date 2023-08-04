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ألمانيا تُلوّح بمشاركة الصين في المحادثات الأوكرانيّة في السعوديّة

منذ 43 دقيقة
أوكرانيا والصين وروسيا

أوكرانيا والصين وروسيا

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أعلن مسؤول في الحكومة الألمانية، أنّ هناك مؤشرات إيجابيّة حول مشاركة الصين بشكل ما في قمة السلام الأوكرانية التي ستعقد في السعودية مطلع الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه لم يتضح حتى الآن شكل هذه المشاركة.

وذكر المسؤول أنّ الهدف من المؤتمر، الذي ستشارك فيه أكثر من 30 دولة، هو “توحيد” خطط السلام المطروحة وإيجاد قاسم مشترك بينها، وكذلك التقريب بين دول الجنوب في حوار أوثق مع كييف.

يُنظر إلى الصين على أنها ستلعب دورًا حاسمًا في أي تسوية سلمية بسبب تأثير بكين على روسيا، التي بدأ غزوها لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

 

    المصدر :
  • رويترز

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