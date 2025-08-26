ألمانيا ستستأنف إدخال الأفغان المعرضين للخطر بعد ضغوط قانونية ودبلوماسية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء إن برلين تعتزم إنهاء حظر مستمر منذ عدة أشهر على دخول الأفغان المعرضين للخطر الذين سبقت أن تعهدت باستقبالهم، وذلك بعد ضغط سياسي كبير في الداخل وحملة ترحيل من جانب السلطات الباكستانية.

وجرت الموافقة على إعادة نقل نحو ألفي أفغاني إلى ألمانيا بموجب برنامج لمن يُعتبرون عرضة للخطر في ظل حكم طالبان والذين تقطعت بهم السبل في باكستان لأشهر بعدما جمدت برلين البرنامج وسط تعهدات بالحد من الهجرة.

وذكر المسؤول “في باكستان، يمر الأفراد بمراحل مختلفة من عملية الترحيل. ويتم حاليا استئناف إجراءات التحقق المختلفة… هناك موظفون من السلطات المختصة على الأرض في باكستان لمواصلة إجراءات القبول”.

ويأتي هذا القرار بعد عدة دعاوى قضائية من منظمات حقوق إنسان وعشرات الأفغان المتضررين الذين يطعنون في قرار التجميد.

وقالت وزارة الداخلية، التي كانت قد علقت البرنامج في المقام الأول وعرقلت استئنافه، إن المواطنين الأفغان الذين وُعدوا بالقبول في إطار البرامج السابقة يخضعون لمراجعات فردية لحالاتهم.

وذكر مسؤول في الوزارة أنه “سيجري بالتدريج قبول الأفغان الذين كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية مُلزَمة قانونا بموجب قرارات قضائية ملزمة بإصدار تأشيرات والسماح بالدخول إلى ألمانيا”.

وأضاف المسؤول أنه لن يُسمح إلا بدخول الأفغان الحاصلين على موافقات دخول ملزِمة بعد إجراء فحوصات أمنية، مشيرا إلى أن الأعداد غير واضحة وأن تصاريح الخروج من باكستان ستظل مطلوبة.

وقال ماتياس لينرت، وهو محام يمثل الأفغان الذين طعنوا في قرار التعليق، لرويترز إنه أبلغ العائلات المتضررة بهذه الأنباء وإنهم “يشعرون بسعادة غامرة”.

وأضاف “هذه كلها إجراءات تم تنفيذها من خلال المحاكم. ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة الاتحادية تقوم بالحد الأدنى المطلق”.