ألمانيا.. صفقات كمامات كورونا تطيح بـ"برلماني كبير"

تورط برلماني ألماني كبير في فضيحة فساد متعلقة بصفقات شراء أقنعة طبية “كمامات” للحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية بافاريا “جنوب”.

وداهمت عناصر الشرطة صباح اليوم مكتب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الحاكم، جورج نسلين، في برلين، و12 موقعا آخرين، على خلفية تهم بالفساد والرشوة، وفق بيان للشرطة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر أمنية قولها إن “السياسي البارز توسط في صفقات شراء أقنعة طبية بين شركات والحكومة الاتحادية وحكومة بافاريا، واثرى نفسه شخصيا”.

ودفعت الشركات أموالا تزيد عن 650 ألف يورو للسياسي الألماني في صورة رسوم استشارية لشركة استشارات يملكها الرجل، ولم تخضع هذه الأموال للضرائب، وفق المصادر ذاتها.

وفي بيان، قال الادعاء العام في مدينة موينخ إن الشرطة الاتحادية داهمت 13 موقعا بما فيها مكتب السياسي وشقته في برلين، ومكتبه في ميونخ جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق على المداهمات، رفعت لجنة الحصانة والقواعد الإجرائية في البرلمان الحصانة عن النائب، لاعطاء فرصة لبدء التحقيق، وسمحت بالمداهمات.

ولم تعرف كتلة الاتحاد المسيحي بالاتهامات إلا بعد رفع الحصانة، ولا تعرف الخلفية أو الاتهامات الكاملة، وفق بيلد.

ومن المتوقع، وفق الصحيفة، صدور بيان للاتحاد في وقت لاحق يدعم التحقيق ويشير إلى افتراض البراءة.

ويشغل نسلين عضوية البرلمان الألماني منذ 2002، ويتولى منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي منذ 2014.