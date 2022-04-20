ألمانيا: لن نفصح عن كل الأسلحة التي نرسلها لأوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك أن برلين لا تفصح عن كل الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا دعما لها في مواجهة روسيا، وأضافت أن بلادها ستساعد كييف على الاحتفاظ بأنظمة أسلحة أكثر تطورا قد تشتريها وتدرب الجنود على استعمالها.

وذكرت في مؤتمر صحفي في ريجا مع نظيرها وزير خارجية لاتفيا: “سلمنا صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ ستينجر وأسلحة أخرى لم نتحدث عنها مطلقا علنا ليتسنى لتلك الشحنات أن تتم سريعا”.

ولدى سؤالها عما إذا كانت ألمانيا سترسل أنظمة مدفعية من طراز بانزرهاوبيتز 2000، التي يقول بعض الخبراء إن أوكرانيا تحتاجها لشن هجمات مضادة على القوات الروسية في منطقة دونباس، قالت الوزيرة إن بلادها ستدرب جنودا أوكرانيين على استخدام وصيانة أنظمة أكثر تطورا قد تحصل عليها من دول حليفة أخرى أو تشتريها.

وتابعت قائلة: “إذا زود شركاء (أوكرانيا) بالمدفعية التي لم يعد بمقدورنا إرسالها فسنساعد في التدريب والصيانة”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيستريت خلال مؤتمر صحفي معتاد اليوم الأربعاء إنه ليس هناك تأخيرات في تسليم شحنات الأسلحة لأوكرانيا من الجانب الألماني.