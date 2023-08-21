الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا.. ممثلو الادّعاء يداهمون منزل ناشطَين مؤيدين للكرملين

منذ 44 دقيقة
الشرطة الألمانية

الشرطة الألمانية

A A A
طباعة المقال

أعلن ممثلو ادعاء ألمان اليوم الإثنين، أنّهم فتشوا منزل اثنين من النشطاء المؤيدين للكرملين، للاشتباه في أنهما انتهكا قانونًا ينظم تصنيع أسلحة الحرب ونقلها.

ونظم الناشطان ماكس شلوند وشريكته إيلينا كولباسنيكوفا، مسيرات متعددة احتجاجًا على دعم ألمانيا لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي الشامل العام الماضي.

وذكرت رويترز في يناير/ كانون الثاني أن شلوند وكولباسنيكوفا، تبرعا بأموال جُمعت من مؤيدين لروسيا في ألمانيا لفرقة عسكرية روسية تقاتل في أوكرانيا، وأنّ الأموال استُخدمت في شراء أجهزة لاسلكية وسماعات وهواتف.

وفتش ممثلو الادعاء الألمان منزل الاثنين في مارس/ آذار، وبحثا عن أدلة تُثبت تقرير رويترز.

وأكد أولف فيلون، ممثل النيابة العامة في كولونيا اليوم الإثنين، القيام بالمداهمة للاشتباه في انتهاك قانون مراقبة أسلحة الحرب، لكنّه نفى أن تكون مرتبطة بمساعدتهم لدونباس في شرق أوكرانيا. وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التصريحات عن التحقيق.

وينظم قانون مراقبة أسلحة الحرب الألماني، عمليات تصنيع وبيع ونقل الأسلحة بدءًا من القنابل اليدوية والبنادق الآلية إلى الطائرات المقاتلة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي
رقعة المقاومة تتّسع.. لماذا تشكّل "عملية الخليل" ضربة للمؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة؟
الذهب
الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في 5 أشهر
عوائد سندات الخزانة الأمريكية - تعبيرية
العوائد الأميركية عند أعلى مستوى في 15 عامًا.. ماذا عن منطقة اليورو؟

الأكثر قراءة

اجتجاجات في السويداء السورية
"برا برا برا بشار يطلع برا".. هتافات واحتجاجات في السويداء السورية
نيمار دا سيلفا
بعد الاستقبال الأسطوري.. إصابة نيمار تحبط جماهير الهلال السعودي!
شعار نادي البرج
فيديو لإشكال كبير في ملعب جونيه.. وقرار حاسم من نادي البرج!