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ألمانيا: موقفنا من تسليم الأسلحة لإسرائيل "لم يتغير"

منذ ساعة واحدة
العاصمة الألمانية - برلين

العاصمة الألمانية - برلين

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قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن موقف الحكومة بشأن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل “لم يتغير” بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وأضاف المتحدث “تسليم الأسلحة إلى إسرائيل يخضع دائما لتقييم كل حالة على حدة، ويظل هذا الوضع قائما الآن”.

وتابع “موقفنا تجاه إسرائيل لم يتغير”.

كما أضاف إن برلين ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لكنها لن تتخذ خطوات أخرى لحين التخطيط لزيارة لهما إلى ألمانيا.

وقال المتحدث “شاركت الحكومة الألمانية في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي واحدة من أكبر المؤيدين للمحكمة – وهذا الموقف هو أيضا نتيجة للتاريخ الألماني”.

وتابع “في الوقت نفسه، نتيجة للتاريخ الألماني لدينا علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل”.

    المصدر :
  • رويترز

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