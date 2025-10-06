الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا: يجب تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة الأسبوع المقبل

منذ 29 دقيقة
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الاثنين “إن المرحلة الأولى من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة يجب تنفيذها بحلول مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير”، لكنه أضاف أن جميع القضايا الأخرى تحتاج إلى وقت.

وأوضح أن المرحلة الأولى تهدف إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والسجناء، وضبط النفس في الصراع العسكري، وإدخال الإمدادات إلى غزة، وكلها أمور ممكنة التحقيق.

وقال فاديفول في مؤتمر صحفي في تل أبيب “جميع القضايا الأخرى معقدة للغاية، ولهذا السبب تحتاج أيضا إلى وقت”.

وأضاف “يجب ألا نتخلى عن كل الجهود الدبلوماسية، ولكنني أود أن نركز الآن على اتخاذ هذه الخطوة الأولى الحاسمة معا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البورصة في الخليج
تراجع معظم أسواق الخليج.. إليكم التفاصيل
وزارة الخارجية البريطانية
غزة تحت القصف
الخارجية البريطانية: ندعم عددا من المواطنين المحتجزين في إسرائيل
وول ستريت
مؤشرات وول ستريت تفتح على ارتفاع

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
الفنان فضل شاكر
الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه للجيش اللبناني
الفنان فضل شاكر
"يا غايب".. محاكمة فضل شاكر الأخيرة فهل يكتب القضاء العودة من الغياب؟