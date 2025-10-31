أمازون تدعم صعود ناسداك رغم حذر الأسواق من تشدد الاحتياطي الفيدرالي

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة على ارتفاع محدود، إذ قاد ناسداك المكاسب بفضل النتائج القوية لشركة أمازون، بينما حدّ القلق من توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية من موجة التفاؤل في الأسواق.

وقفز سهم أمازون إلى مستوى قياسي جديد بعد أن توقعت الشركة مبيعات ربع سنوية أعلى من التقديرات، في حين بقي أداء أبل مستقراً رغم توقعاتها الإيجابية لموسم عطلات قوي، مع تحذير رئيسها التنفيذي تيم كوك من استمرار بعض مشكلات الإمدادات.

وفي المقابل، تراجعت رهانات المستثمرين على خفض قريب للفائدة عقب تصريحات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك الذي قال إن خطوة الخفض في ديسمبر “غير مضمونة”، بينما أوضحت رئيسة فرع كليفلاند بيث هاماك أنها عارضت الخفض في الاجتماع الأخير بسبب بقاء التضخم مرتفعاً.

وبحسب بيانات CME FedWatch، انخفضت احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى نحو 63% مقارنة بـ72.8% في اليوم السابق.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.29% مسجلاً 6841.83 نقطة، وصعد ناسداك بنسبة 0.61% إلى 23725.89 نقطة، بينما زاد داو جونز الصناعي بنسبة 0.08% ليبلغ 47562.13 نقطة.