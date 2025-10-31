السبت 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمازون تدعم صعود ناسداك رغم حذر الأسواق من تشدد الاحتياطي الفيدرالي

منذ ساعتين
لافتة تشير إلى شارع وول ستريت خارج مقر بورصة نيويورك-رويترز

لافتة تشير إلى شارع وول ستريت خارج مقر بورصة نيويورك-رويترز

A A A
طباعة المقال

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة على ارتفاع محدود، إذ قاد ناسداك المكاسب بفضل النتائج القوية لشركة أمازون، بينما حدّ القلق من توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية من موجة التفاؤل في الأسواق.

وقفز سهم أمازون إلى مستوى قياسي جديد بعد أن توقعت الشركة مبيعات ربع سنوية أعلى من التقديرات، في حين بقي أداء أبل مستقراً رغم توقعاتها الإيجابية لموسم عطلات قوي، مع تحذير رئيسها التنفيذي تيم كوك من استمرار بعض مشكلات الإمدادات.

وفي المقابل، تراجعت رهانات المستثمرين على خفض قريب للفائدة عقب تصريحات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك الذي قال إن خطوة الخفض في ديسمبر “غير مضمونة”، بينما أوضحت رئيسة فرع كليفلاند بيث هاماك أنها عارضت الخفض في الاجتماع الأخير بسبب بقاء التضخم مرتفعاً.

وبحسب بيانات CME FedWatch، انخفضت احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى نحو 63% مقارنة بـ72.8% في اليوم السابق.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.29% مسجلاً 6841.83 نقطة، وصعد ناسداك بنسبة 0.61% إلى 23725.89 نقطة، بينما زاد داو جونز الصناعي بنسبة 0.08% ليبلغ 47562.13 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مبان مدمرة عقب إعصار ميليسا، الذي ضرب منطقة الكاريبي، في جامايكا-رويترز
الإعصار ميليسا يضرب الكاريبي ويسبب دماراً واسعاً
العاهل المغربي الملك محمد السادس-رويترز
الملك محمد السادس: دعم مجلس الأمن لخطة الحكم الذاتي خطوة حاسمة لترسيخ مغربية الصحراء
العاصمة السورية دمشق - رويترز
الخارجية الأميركية: نؤيد إلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
الولايات المتحدة - لبنان
واشنطن: لبنان أضاع الفرصة ونستعدّ للأسوأ!
الأمير أندرو . رويترز
الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله