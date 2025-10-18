السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
أمبري للأمن البحري: نحن على دراية بواقعة قبالة ساحل أحور في اليمن

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2025 2:01 مساءً
سفينة استهدفها الحوثيون سابقا في البحر الأحمر - رويترز

قالت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، اليوم السبت، إنها على دراية بواقعة جارية قبالة سواحل أحور في اليمن، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وصعّد الحوثيون من هجماتهم على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي، إذ تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

وقد أطلق الحوثيون أكثر من 100 هجوم ضد سفن الشحن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما أدى إلى غرق سفينتين والاستيلاء على أخرى، ومقتل 4 بحارة على الأقل.

وأرغمت هذه الهجمات المتكررة العديد من شركات الشحن العالمية على تجنب عبور البحر الأحمر وقناة السويس، التي تمثل نحو 12% من حركة الملاحة البحرية العالمية، واللجوء إلى طرق أطول وأكثر كلفة حول رأس الرجاء الصالح.

