أمريكان بتكوين المدعومة من ابني ترامب تستهدف بدء التداول في سبتمبر

قال أكبر المستثمرين في أمريكان بتكوين “إن شركة تعدين بتكوين المدعومة من ابني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصلت على تأييد مستثمرين في العملات المشفرة ومستثمرين تقليديين لدعم صفقة اندماج بكامل أسهمها، مما يتيح للشركة بدء التداول على سهمها قريبا في بورصة ناسداك”.

وقال آشر جينوت الرئيس التنفيذي لشركة (هت 8) إن من المقرر الانتهاء قريبا من اندماج الشركة غير المدرجة مع جريفون ديجيتال مايننج، والهدف هو بدء التداول في أوائل سبتمبر أيلول. وتمتلك (هت 8) ثمانين بالمئة من أسهم أمريكان بتكوين.

وأضاف أنه تم بالفعل تحديد المساهمين الرئيسيين في عملية الإدراج.

وسيمتلك إريك ترامب المشارك في تأسيس الشركة وشقيقه دونالد ترامب الابن وشركة هت 8 نسبة 98 بالمئة من الكيان المشكل حديثا، والذي سيحتفظ باسم (أمريكان بتكوين) وسيحمل سهمه الرمز إيه.بي.تي.سي.

وقال جينوت لرويترز في مقابلة خلال مؤتمر كريبتو آسيا بهونج كونج “بدلا من طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام مباشرة عبر طرح عام أولي، اعتقدنا أن هناك مزايا أكبر بكثير للتمويل إذا كانت لدينا شركة قائمة تتمتع بالفعل بإمكانية الوصول إلى مصادر تمويل مختلفة”.

وأضاف أن إريك ترامب موجود أيضا في هونج كونج، وسيسافر إلى طوكيو في نهاية الأسبوع لحضور فعالية لشركة ميتابلانيت، وهي شركة يابانية لإدارة ثروات بتكوين.

كانت فاينانشال تايمز ذكرت قبل أسبوعين أن أمريكان بتكوين تبحث عن أصول رقمية لشرائها في هونج كونج واليابان لتوسيع أعمالها العالمية.