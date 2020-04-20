أمريكا.. أرقام وفيات كورونا “الكبيرة” مستمرة

سُجّلت في الولايات المتحدة 1,997 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد، الأحد، إلى 40,661، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، التي أشارت إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 759,086 منذ بدء الوباء.

وكان إحصاء أعدته وكالة “رويترز” كشف أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 40 ألفا اليوم، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم، وتقريباً ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.

ترامب يقرر رفع “قيود كورونا”

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن يوم السبت الماضي ، أن بعض الولايات سترفع قيود الإغلاق الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد، في أكثر بلاد العالم تضررا من الوباء.

وقال ترامب خلال الإفادة اليومية بشأن كورونا، إن ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض قطاعات الأعمال باستئناف النشاط، الاثنين، في الوقت الذي تواصلان فيه الالتزام بالاحتياطيات المتعلقة بمكافحة الفيروس، وإن ولاية مونتانا ستبدأ في رفع القيود الجمعة.

وأضاف للصحفيين خلال اللقاء: “سنواصل رؤية بعض المؤشرات الإيجابية مع تجاوز الفيروس ذروته”.

لكن بعض حكام الولايات حذروا من أنهم لن يتحركوا بشكل سابق لأوانه ويعيدوا فتح اقتصاداتهم، إلا بعد إجراء مزيد من الاختبارات.

البنتاغون يمدد تجميد تحركات الجيش

مددت وزارة الدفاع الأميركية تجميد جميع تحركاتها العسكرية المقررة في العالم حتى 30 يونيو المقبل، مع تخفيف القيود على عمليات إعادة الانتشار وإعادة الجنود إلى الولايات المتحدة.

وفي محاولة لكبح انتشار وباء “كوفيد 19” في صفوف الجيش الأميركي، قرر وزير الدفاع مارك إسبر نهاية مارس إيقاف جميع تحركات الموظفين المدنيين في الوزارة وعائلاتهم التي تعيش معهم في الخارج، لمدة 60 يوما.

وكان يفترض أن ينتهي التجميد نهاية مايو، lما يعني أنه مدد لشهر، لكن يمكن للقادة المحليين أن يسمحوا بإعادة عناصر بناء على الأوضاع الميدانية، وخصوصا أولئك المنتشرين في الخارج.