أمريكا الأولى عالمياً في إصابات كورونا

Nurse Teresa Malijon wearing a protective gear waits for patients at a drive-through testing site for coronavirus disease (COVID-19) in a parking lot at the University of Washington's Northwest Outpatient Medical Center in Seattle, Washington, U.S., March 17, 2020. REUTERS/Brian Snyder

باتت الولايات المتحدة الآن صاحبة أعلى عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم، وفق إحصاء خاص يستند إلى بيانات جمعتها صحيفة “نيويورك تايمز”، الخميس.

وسجلت الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 300 مليون نسمة، 81321 إصابة، متجاوزةً بهذه النتيجة عددَ الإصابات في الصين وإيطاليا.

وكشف موقع “وورلد أو ميترز”، الخميس، عن رقم مخيف يشير إلى عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وذكر أنه بلغ أكثر من 15400 ألف حالة.

وأحصت إيطاليا الخميس 80539 إصابة، بينما سجّلت الصين 81285 إصابة، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس.

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وكان عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة قد وصل لرقم قياسي في دليل واضح على الأثر الإنساني والاقتصادي المدمر للجائحة.

وارتفعت المطالبات بإعانات البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 3.3 مليون اليوم الخميس، بزيادة خمس مرات عن مستواها القياسي الأسبوعي، البالغ 695 ألف مطالبة في وقت الركود عام 1982.

كما قرر الجيش الأميركي التوقف عن تقديم بعض البيانات التفصيلية عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه، تحسبا لأن يستخدم أعداءه هذه البيانات مع تفشي الفيروس، وفق ما نقلت “رويترز”.

ويخضع نحو نصف الولايات المتحدة حاليا لأوامر بالبقاء في المنزل، في محاولة للحد من انتشار الفيروس الذي تخنق تبعاته الأنشطة الاقتصادية، وتطلق موجة من التسريح للعاملين.

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