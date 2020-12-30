أمريكا..بدء إرسال شيكات التحفيز الاقتصادي لمتضرري كورونا

بدأت مصلحة الضرائب الأميركية ، الثلاثاء إرسال شيكات التحفيز الاقتصادي إلى الأميركيين ، بعد أن أقر الكونغرس خطة التحفيز الاقتصادي لمتضرري كورونا .

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، الثلاثاء، إن مصلحة الضرائب الأميركية بدأت من الثلاثاء إرسال شيكات التحفيز الاقتصادي إلى الأميركيين في خضم جائحة كورونا.

وموضوع قيمة هذه المبالغ كان محل مد وجزر بين الجمهوريين والديمقراطيين منذ أشهر قبل أن يتفق الإثنان على مبلغ 600 دولار لكل دافع ضرائب ضمن غلاف إعانة شامل بلغ 900 مليار دولار.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد توقيعه على القانون، طالب الكونغرس برفع قيمة هذه الشيكات إلى 2000 دولار. وصوت مجلس النواب بالفعل على رفع قيمة هذه الشيكات، في انتظار تصديق مجلس الشيوخ.

ولا يزال مجلس الشيوخ لم يصوت على إقرار رفع قيمة هذه الشيكات.

وكشفت وزارة الخزانة في بيان أن هذه الشيكات ستبدأ في الوصول إلى بعض الحسابات عن طريق الإيداع المباشر في وقت مبكر من الليلة وستستمر حتى الأسبوع المقبل.

موقع وزارة الخزانة قال إن هذه الإعانة ستوفر دعمًا اقتصاديًا حاسمًا لأولئك الذين تأثروا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق قال الوزير ستيفن تي منوشين: “تعمل وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأميركية بسرعة غير مسبوقة لإصدار جولة ثانية من مدفوعات الأثر الاقتصادي للأميركيين المؤهلين وعائلاتهم”.

وسيحصل المؤهلون على دفعة الأثر الاقتصادي تصل إلى 600 دولار للأفراد أو 1200 دولار للأزواج وما يصل إلى 600 دولار لكل طفل مؤهل.

وسيتم توزيع هذه الجولة الثانية من المدفوعات تلقائيًا، دون أي إجراء مطلوب للأفراد المؤهلين.