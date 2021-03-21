أمريكا تتجاوز عتبة 121 مليون جرعة من لقاحات كورونا

بلغت حصيلة التطعيم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة 121,441,497 جرعة من لقاحات كورونا في البلاد حتى صباح السبت، ووزعت 156,734,555 جرعة، حسب ما ذكرته المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية .

وذكرت المراكز أن الحصيلة تشمل لقاحات موديرنا وفايزر / بيونتك وجونسون آند جونسون.

ووفقا للحصيلة التي نشرت في 19 مارس، أعطت الوكالة 118,313,818 جرعة من اللقاحات، ووزعت 154,199,235 جرعة.

وقالت المراكز إن 79,367,225 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل في حين تم تلقيح 43,036,818 شخصا بشكل كامل حتى يوم السبت.

وذكرت المراكز أنه تم تقديم إجمالي 7,648,211 جرعة من اللقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

ومنذ الجرعة الأولى في 14 ديسمبر حتى الآن، باتت الولايات المتحدة الأميركية أكثر البلدان تلقيحا في العالم، وفقا للأرقام التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وتسارعت وتيرة التلقيح على الصعيد الوطني الأميركي إلى معدل أكثر من مليوني جرعة في اليوم.

وأكد بايدن أنه سيكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي من لقاحات كوفيد-19 لسكانها البالغين بحلول أواخر مايو.

وتكشف الأرقام أن 35 مليون أميركي تم تلقيحهم، أي نسبة 10.5 في المئة من سكان البلاد، وحصل 66 مليون شخص، أي ما يقرب 20 في المئة من مجموع السكان، على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، أي ما يقرب من ثلث الأميركيين الذين يبلغون من العمر 65 عاما فما فوق.