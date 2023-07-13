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أمريكا تتصدى لمساعي ترامب لتأجيل محاكمته إلى ما بعد الانتخابات

منذ 54 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب (رويترز)

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حث المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث (الخميس 13-7-2023) القاضي الاتحادي الذي يباشر قضية احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب بوثائق سرية على رفض طلب ترامب تأجيل محاكمته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

وكان الدفاع عن ترامب قد تقدم بطلب للمحكمة لتأجيل المحاكمة في القضية المعروفة باسم (وثائق مار إيه لاجو) وإلغاء الموعد المقرر لها.

من جهتهم طلب ممثلو الادعاء أيضاً تأجيل نظر القضية إلى 11 ديسمبر كانون الأول من الموعد المبدئي المقرر في 14 أغسطس آب لإعطاء كل من الادعاء والدفاع مزيدا من الوقت للاستعداد.

ودفع ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، ببراءته في 13 يونيو حزيران أمام محكمة اتحادية في ميامي من اتهامات بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق أمن قومي سرية عندما ترك المنصب في عام 2021 والكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.

وقال محامو ترامب في الطلب إن إجراء المحاكمة في ديسمبر كانون الأول غير ممكن في ضوء متطلبات حملة ترامب الانتخابية وكذلك الكم الكبير من الأدلة التي يحتمل أن يحتاجوا لمراجعتها والقضايا الأخرى التي يواجهها.

وستجري قضية الوثائق وفقا لمجموعة صارمة من القواعد المنصوص عليها في قانون إجراءات المعلومات السرية والذي يهدف إلى حماية الأدلة السرية وتقنين الكشف عنها.

ودفع ناوتا ببراءته أيضا الأسبوع الماضي أمام محكمة اتحادية في ميامي من تهمة مساعدة ترامب في إخفاء وثائق سرية للغاية أخذت عندما غادر البيت الأبيض.

    المصدر :
  • رويترز

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