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أمريكا: تخصيص أكثر من 6 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا ودعم الناتو

28 - مارس - 2022
علم أمريكا

علم أمريكا

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أعلنت الولايات المتحدة، تخصيص 6,9 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة العملية العسكرية الروسية ودعم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحسب مشروع الموازنة الذي نشرته إدارة الرئيس جو بايدن، اليوم الإثنين.

ويعد التمويل الأخير ضمن سلسلة مساعدات عسكرية أعلنت عنها واشنطن بعد العملية العسكرية الروسية الشهر الماضي وستستخدم “لتعزيز إمكانيات وجهوزية القوات الأمريكية وحلفاء الناتو والشركاء الإقليميين في مواجهة العدوان الروسي”، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وأشار المسؤولون الأوكرانيون في الآونة الأخيرة إلى أن روسيا قد تكون الآن أكثر استعدادا لتقديم تنازلات مع تراجع أي أمل لها بفرض حكومة جديدة على كييف في مواجهة المقاومة الأوكرانية الشديدة والخسائر الروسية الفادحة.

ولمح الجيش الروسي الأسبوع الماضي إلى أنه يحول تركيزه على توسيع الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا بعد شهر من دفعه الجزء الأكبر من قوة الغزو الضخمة لشن هجوم فاشل على كييف.

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