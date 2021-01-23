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أمريكا تدعم العراق بـ20 مليون دولار لتأمين المنطقة الدولية

منذ 31 دقيقة
السفارة الأمريكية

السفارة الأمريكية

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أعلنت واشنطن عن تخصيص 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية في العاصمة بغداد .

وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان إن الدعم يشمل “تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة”.

ووفقا للبيان “قدم العميد جون تايكرت كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدي الزهيري قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الدولية”.

وأضاف البيان أن “هذا التسليم يمثل إنجازا مهما لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حاليا لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية”.

وفي ديسمبر الماضي قالت السفارة الأميركية لدى بغداد إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن البلاد.

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة قدمت 30 سيارة مدرعة للجيش العراقي للمساعدة في تأمين المنطقة الخضراء بالعاصمة والتي يقع فيها مقر السفارة.

وقالت السفارة إنها قدمت المركبات لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته.

ولطالما تعرضت المنطقة الدولية المعروفة باسم “المنطقة الخضراء” لهجمات بالصواريخ التي تطلقها المليشيات.

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