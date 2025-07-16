أمريكا تدين بشدة هجمات المسيّرات على حقول نفط في كردستان العراق

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية -يوم الأربعاء- الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت حقول النفط في إقليم كردستان العراق في الآونة الأخيرة.

كانت مصادر أمنية قد قالت لـ”رويترز” في وقت سابق من يوم الأربعاء “إن حقل نفط تديره شركة هانت أويل الأمريكية أصبح أحدث المواقع المتضررة من سلسلة هجمات في الأيام القليلة الماضية”.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس “هذه الضربات تستهدف شركات دولية تعمل مع العراق للاستثمار في مستقبله”، واصفة الهجمات بأنها تعرض استقرار العراق ومستقبله الاقتصادي للخطر.

في حين، قال مسؤولان في قطاع الطاقة العراقي”إن هجمات بطائرات مسيرة على حقول نفط في إقليم كردستان شبه المستقل لليوم الثالث أدت إلى خفض إنتاج الخام بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميا وإغلاق عدة حقول بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية”.

ولم يتسن التأكد من هوية الجهة التي نفذت الهجمات، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وذكر مسؤولون بمجال الطاقة في كردستان العراق أن إجمالي إنتاج الإقليم بلغ نحو 285 ألف برميل يوميا.

وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم توقف العمليات في عدة حقول نفطية بسبب تعرض البنية التحتية لأضرار جسيمة.

وأضافت أن الهجمات كان هدفها أيضا تهديد سلامة العاملين المدنيين في قطاع الطاقة.

وقالت شركة جلف كيستون بتروليم إنها أوقفت الإنتاج في حقل شيخان، أحد أكبر الاكتشافات النفطية في إقليم كردستان العراق، بسبب هجمات في محيط الحقل.

وأضافت الشركة في بيان “قررت جلف كيستون بتروليم إيقاف الإنتاج مؤقتا كإجراء احترازي للحفاظ على السلامة، واتخذت إجراءات لحماية الموظفين، ولم تتأثر أصول الشركة”.

وترتبط جلف كيستون بعقد مع حكومة إقليم كردستان العراق لتقاسم الإنتاج، إذ تحوز حصة تشغيلية 80 بالمئة في رخصة حقل شيخان الذي يبعد نحو 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة أربيل.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية “مواقع نفطية في طاوكي وبيشخابور وعين سفني ضمن إدارة زاخو المستقلة وقضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك، تعرضت صباح اليوم إلى سلسلة هجمات إرهابية بطائرات مسيرة مفخخة”.

وأعلنت شركة (دي.إن.أو) النرويجية، التي تشغل حقلي طاوكي وبيشكابير بمنطقة زاخو الحدودية المتاخمة لتركيا، إيقاف الإنتاج مؤقتا بعد انفجارات لم تسفر عن إصابات.

وقالت الشركة “نعكف حاليا على تقييم الأضرار، وتتوقع الشركة استئناف الإنتاج فور اكتمال التقييم”.

وانخفضت أسهم (دي.إن.أو) بنحو خمسة بالمئة بعد الهجوم وتتجه لتسجيل أسوأ أداء منذ 25 يونيو حزيران.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان على فيسبوك “إن الحقلين تعرضا لهجمات بثلاث مسيرات ملغومة دون أن تؤدي إلى إصابات لكنها تسببت في أضرار مادية”.

وأعلنت مجموعة أبيكور، وهي مجموعة من ثماني شركات نفط تعمل في كردستان العراق، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء أن غالبية أعضائها، بمن فيهم غير المستهدفين، علقوا الإنتاج.

وأضافت أبيكور “يقوم المشغلون بتقييم الأضرار التي لحقت بالإنتاج ومنشآت الحقل الأخرى”.

كما تعرض حقل عين سفني النفطي، الذي تشغله شركة هنت أويل ومقرها الولايات المتحدة، لهجوم في وقت لاحق بمحافظة دهوك شمال العراق.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم.

وأوقف هجوم بمسيرة أمس الثلاثاء الإنتاج في حقل سرسنك النفطي في إقليم كردستان العراق قبل ساعات فقط من توقيع الشركة الأمريكية المشغلة له اتفاقا مع الحكومة العراقية لتطوير حقل آخر.

وقالت مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق “إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة المسيرة جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة فصائل متحالفة مع إيران”.

وسقطت طائرتان مسيرتان يوم الاثنين في حقل خورملة النفطي بالقرب من أربيل في كردستان العراق مما أدى إلى تضرر أنابيب المياه في الحقل.