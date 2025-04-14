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أمريكا تريد خفض ميزانية وزارة الخارجية 50% وخفض المساعدات الخارجية 75%

منذ 21 ثانية
علم أمريكا

علم أمريكا

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قال أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد خفض ميزانية وزارة الخارجية إلى النصف بما يتجاوز 30 مليار دولار في السنة المالية 2026، وهو خفض هائل قد يؤدي إلى إغلاق ما يقرب من 30 بعثة أمريكية، فضلا عن خفض المساعدات الخارجية بنحو 75 بالمئة.

وقالت المصادر إن التخفيضات وردت في رد مكتب الميزانية في البيت الأبيض – مكتب الإدارة والميزانية – على طلبات التمويل التي قدمتها وزارة الخارجية للسنة المالية المقبلة، والتي تبدأ في أول أكتوبر تشرين الأول.

ووفقا لمذكرة داخلية منفصلة اطلعت عليها رويترز، تدرس الإدارة توصية بإغلاق 27 بعثة على الأقل، معظمها في أفريقيا وأوروبا، في إطار الخطة التي لم تُستكمل بعد. وعشر من هذه البعثات سفارات، والباقي قنصليات.

وتطرح هذه الوثيقة أفكارا حول كيفية التحول نحو نموذج تشغيلي أقل تكلفة في أربع بعثات خارجية أخرى على الأقل.

    المصدر :
  • رويترز

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