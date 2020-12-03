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أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ أبريل

منذ 9 دقائق
أمريكا تواصل تسجيل الأرقام القياسية بفيروس كورونا

أمريكا تواصل تسجيل الأرقام القياسية بفيروس كورونا

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أعلنت الولايات المتّحدة الأربعاء ، عن وفاة أكثر من 2700 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ بداية أبريل، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء الأربعاء (00,30 ت غ الخميس) سجّلت الولايات المتّحدة 2731 حالة وفاة وأكثر من 195 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

من جهة أخرى، تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ الذين يتعالجون في المستشفيات في الولايات المتحدة الأربعاء عتبة المئة ألف مريض، في حصيلة قياسية أخرى، بحسب ما أعلن مرصد “كوفيد تراكينغ بروجكت” المتخصّص بتتبّع الإصابات بالفيروس الفتّاك.

وقال المرصد في تغريدة على تويتر “هناك حالياً 100.226 مصاباً بكوفيد يتلقون العلاج في المستشفيات في الولايات المتّحدة. إنّها المرة الأولى التي يتخطّى فيها عدد حالات الاستشفاء عتبة المئة ألف”.

وتخشى السلطات الأميركية من تفاقم هذا الوضع أكثر، لا سيّما وأنّ عدد الإصابات الجديدة التي تسجّل يومياً في الولايات المتحدة باتت تزيد عن 150 ألف إصابة.

وبعيد أيام من عيد الشكر، يخشى خبراء الأوبئة في الولايات المتّحدة من أنّ الرحلات التي قام بها ملايين الأميركيين للاحتفال بهذه العطلة العائلية مع أحبائهم ستفاقم وضع الجائحة في البلاد.

وأحصت كاليفورنيا لوحدها أكثر من 20 ألف إصابة بكوفيد-19 الأربعاء، لتصبح الولاية الأميركية التي تسجّل أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ بداية الجائحة، وفقاً لمرصد “كوفيد تراكينغ بروجكت”.

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