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أمريكا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

منذ ساعة واحدة
أمريكا الأكثر تضرراً بكورونا على مستوى العالم

أمريكا الأكثر تضرراً بكورونا على مستوى العالم

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أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن رصد أول حالة إصابة معروفة بـ”فيروس كورونا المتحور”، الذي يتفشى بسرعة في معظم أنحاء المملكة المتحدة وأدى إلى إغلاق معظم جنوب إنجلترا.

والمصاب هو رجل في العشرينيات من عمره، ويخضع حاليا للحجر في مقاطعة إلبرت، وليس له سجل سفر، وفقًا لتغريدة من مكتب حاكم الولاية جاريد بوليس.

وقالت التغريدة إن المصاب “ليست لديه أي اتصالات وثيقة محددة حتى الآن، لكن مسؤولي الصحة العامة يعملون على تحديد الحالات المحتملة الأخرى وجهات الاتصال، من خلال مقابلات شاملة”.

وقد تم رصد أكثر من 3 آلاف إصابة بسلالة بريطانية متحوّرة من كوفيد-19 في المملكة المتحدة ودول أخرى.

وكذلك تم رصد نحو 300 إصابة بسلالة متحوّرة أخرى في جنوب أفريقيا و3 إصابات بها في أوروبا (إصابتان في المملكة المتحدة وإصابة في فنلندا)، والإصابات الثلاث تعود لأشخاص وافدين من جنوب أفريقيا.

وقال علماء في المملكة المتحدة، في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن الفيروس المتحور يبدو أنه ينتشر بسهولة أكبر، لكنه لا يجعل الناس أكثر مرضًا أو أكثر عرضة للوفاة.

ويعتقد العلماء أيضًا أن هذه الطفرات لن تسمح للفيروس بالنجاة من الاستجابة المناعية التي تولدها اللقاحات.

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