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أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا بوفيات كورونا اليومية

منذ 56 دقيقة
أمريكا تواصل تسجيل الأرقام القياسية بكورونا

أمريكا تواصل تسجيل الأرقام القياسية بكورونا

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اعلنت الولايات المتحدة عن تسجيل أكثر من 3900 وفيات بكوفيد-19 الأربعاء، وفق تعداد نشرته جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم قياسي يومي جديد للوفيات جراء الفيروس.

وأعلنت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا لها وفاة 3927 شخصا بسبب فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية قبل الساعة 8:30 مساء (01:30 ت. غ الخميس) في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل 189,671 إصابة جديدة.

وبهذا تكون حصيلة الإصابات الإجمالية في الولايات المتحدة قد بلغت 19,715,899 والوفيات 341,845 منذ بدء انتشار الفيروس.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية الأميركيين، أنطوني فاوتشي، قد حذر الأحد من أن أسوأ ما في وباء كوفيد-19 ربما لم يحدث بعد، مع توقع ارتفاع الوفيات بمعدلات مقلقة خلال أشهر الشتاء وبعد التجمعات في الأعياد والعطلات.

وقال الخبير الذي عينه الرئيس المنتخب، جو بايدن، مستشارا حول وباء كوفيد-19 بعد أن كان عضوا في خلية الأزمة التي شكلها دونالد ترامب “أشارك الرئيس المنتخب بايدن قلقه من أن الأمر قد يزداد الأمر سوءًا في الاسابيع المقبلة”.

وبدأت البلاد حملة تلقيح ضد كوفيد-19 تلقى خلالها الجرعات الأولى نحو 2,8 مليون شخص، لكن هذا الرقم لا يزال متأخرا عن ال20 مليون شخص الذين تعهد الرئيس دونالد ترامب بأن تشملهم الحملة مع نهاية العام.

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