أمريكا تسجل مليون إصابة بكورونا في 5 أيام

تواصل الولايات المتحدة تسجيل الأرقام القياسية بفيروس كورونا المستجد ، والتي كان أخرها تسجيل مليون إصابة بكورونا في الأيام الخمسة الأولى من شهر ديسمبر.

كما قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها السبت إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 14 مليوناً و255 ألف حالة، بزيادة قدرها 214099 إصابة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات وصل إلى 277825 بعد تسجيل 2439 وفاة جديدة.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

ومنذ أسبوعين، تتخطى الولايات المتحدة بشكل منتظم عتبة الالفي وفاة في 24 ساعة جراء الفيروس، كما كانت عليه الحال في الربيع في ذروة الموجة الأولى من الوباء، في وقت لا يبدو أن هناك تحسناً للوضع في المدى المنظور.

ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع، بحيث تجاوز الـ100 ألف يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية الوباء.

وتتخذ بعض السلطات المحلية في الولايات المتحدة إجراءات شديدة للحد من انتشار الفيروس. وفي هذا السياق، أمرت مايور لندن برييد رئيس بلدية مدينة سان فرانسيسكو الأميركية الجمعة بفرض أوامر عزل عام جديدة وقيوداً على الأعمال التجارية في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة.

وأضافت برييد الديمقراطية إنها غير مستعدة لانتظار بدء حملة على مستوى الولاية أعلنها حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها منطقة تلو الأخرى بناء على عمليات دخول وحدات العناية المركزة في المستشفيات.